CORTENOVA VOLLEY UNDER 12 CAMPIONE DI LOMBARDIA: LA “CENERENTOLA” DELLA VALLE VOLA A MATERA PER I NAZIONALI

Data pubblicazione 23 Maggio 2023

CORTENOVA – Il volley Under 12 lombardo porta i colori gialloblu e la firma del Cortenova. La piccola squadra della Valsassina, formata da tredici ragazze e cinque allenatori di cui tre diciottenni, ha trionfato alle Finali Regionali Sport&Go! del CSI Lombardia di domenica, staccando le altre squadre in gara con prove straordinarie sia negli incontri di pallavolo che nell’atletica.

Le ragazze del Cortenova portano il nome di Anna Acquistapace, Sofia Acquistapace, Elisa Arrigoni Neri, Benedetta Bagnato, Greta Dini Ciacci, Emanuela e Federica Gerosa, Matilde Gusmeroli, Maissara Iwena, Matilde Meroni, Maria Monticelli, Marta Pensotti e Beatrice Roveda. Il gruppo allenatori che ha accompagnato le ragazze dai primi palleggi a questo straordinario risultato è formato dalle giovanissime Francesca Agostoni, Martina Codega e Piera Pezzati, sotto la guida esperta di Elisabetta e Roberto Polvara.

Il Cortenova si è classificato primo con due vittorie su due nelle partite di volley e prestazioni eccellenti nelle prove di atletica (velocità, salto in lungo, lancio del vortex). Con questo bellissimo primo posto, il Cortenova Volley under 12 ha acquisito il diritto di partecipare alle Finali Nazionali di Nova Siri (Matera), che si terranno dal 14 al 18 giugno 2023.

“È la prima volta nella storia che il Cortenova Volley porta a casa un risultato simile – commenta Cinzia Mascheri, responsabile settore Volley della società sportiva Cortenova –. Sono fiera di loro e dei loro allenatori, un enorme grazie a tutti loro e alle realtà del territorio che ci supportano o che lo faranno per questa trasferta a Matera: per le ragazze è una preziosa occasione di crescita, realizzabile soltanto con un grande lavoro di squadra anche su questo fronte”.

“I volti delle ragazze, i loro sorrisi e qualche lacrima di emozione per la vittoria di domenica non hanno bisogno di commenti. Ma avanti tutta ora, abbiamo ancora tante cose da mostrare nella fase nazionale che ci attende e tanti altri traguardi da raggiungere insieme” commenta Elisabetta Polvara.

Enorme la soddisfazione anche per Roberto Polvara che commenta “Mi viene da pensare al Cortenova come alla “cenerentola” del CSI: una società piccolissima nel volley, che ha raggiunto un risultato straordinario in un settore gestito da una sola persona, con allenatori che lo fanno solo per passione e ragazze così unite che sanno giocare bene insieme qualunque formazione mettiamo in campo. Vengono da diversi paesi della Valsassina, ma hanno saputo creare un clima che ora è la loro carta vincente. Ringrazio le allenatrici Martina, Piera e Francesca che seguono costantemente le ragazze e hanno costruito con loro un rapporto di fiducia e amicizia, e i genitori che fanno chilometri ogni settimana da una parte all’altra della valle per portarle agli allenamenti. Le hanno accompagnate a questa vittoria con supporto costante e un tifo da serie A. Ci sono tanti sacrifici dietro questo successo, ma sempre affrontati col sorriso e tanta passione per lo sport: le ragazze hanno creduto in un sogno meraviglioso e ora ne hanno uno ancora più grande da realizzare”.

Le finali CSI Lombardia hanno visto impegnate 47 squadre e oltre 600 atleti under 10 e under 12 negli impianti sportivi di Como e provincia.