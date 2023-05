Data pubblicazione 23 Maggio 2023

PRIMALUNA – “Glow in the dark” ai giardinetti di Cortabbio, dove la sera di sabato 27 maggio andrà in scena la serata con cena e musica sulle note in console di DJ Striker.

Ad organizzare l’evento, in programma a partire dalle 19, il gruppo di amici “Asnin de Cortabi“, in collaborazione con la sezione cortabbiese dell’associazione nazionale degli Alpini.

RedPri