PLAYOFF: BATTISTINI MANDA IL LECCO AI QUARTI. CON L’ANCONA BASTA IL PARI

Data pubblicazione 23 Maggio 2023

LECCO – Stadio da quasi tutto esaurito per la sfida di ritorno del primo turno di playoff nazionali per la Serie B, con la Calcio Lecco che, forte del miglior piazzamento in classifica, ha a disposizione due risultati utili per il passaggio alla seconda serie di sfide.

Ospite al Rigamonti-Ceppi l’Ancona, brava a rimanere in gioco grazie alla rimonta di due gol nelle Marche. Il primo squillo del match è lecchese, con Buso che cerca il mancino da posizione defilata, calciando debole tra le…

