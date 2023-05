CORO FEMMINILE VANDELIA: OK L’EVENTO A SAN MAURIZIO CANAVESE

Data pubblicazione 29 Maggio 2023

BARZIO – Dopo il concerto di Abbiategrasso, ospite del Corotrecime, il Coro femminile Vandelia, lecchese con sede operativa a Barzio e che conta oltre trenta coriste, si è esibito con successo nella serata di sabato 27 maggio di fronte al pubblico piemontese di San Maurizio Canavese, a pochi passi da Torino, invitato dal Coro A.N.A., in un contesto di coralità alpina.

Alla guida del coro il maestro Francesco Bussani che ha proposto una programmazione capace di emozionare, far riflettere e trascinare il pubblico trasportandolo in contenuti culturali molto vicini alle storie popolari e al contesto alpestre, senza tralasciare la preghiera (è stata eseguita l’armonizzazione dell’Ave Maria di Giuseppe Scaioli) né il desiderio di inseguire la bellezza, scopo immancabile di chi sceglie di arrivare al pubblico attraverso un linguaggio artistico.

Il coro, presieduto da Cristina Barbini, sta vivendo un periodo davvero proficuo, sia in termini di preparazione che di esibizioni e si sta preparando per la rassegna del 29 luglio di Brentonico (TN) e per ‘C(u)ori in quota’, l’iniziativa per portare la musica corale tra le vette, che si terrà l’11 giugno in Val Biandino. Il Vandelia aderisce fin dalla fondazione a ‘Cori Lombardia APS’, l’organo associativo che riunisce le associazioni musicali e anche quest’anno ha rinnovato il supporto e l’adesione alla fertile realtà della Consulta Musicale della Città di Lecco attraverso un contributo costante e concreto.

Sono ancora molti gli appuntamenti che porteranno il coro in scena, molti dei quali a ‘due voci’ con altre associazioni musicali, certamente tra quelle lecchesi il Coro Grigna dell’A.N.A. di Lecco, il Coro Alpino Lecchese e l’Accademia Corale di Lecco con i quali si stanno creando momenti importanti per la coralità del territorio.