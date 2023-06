CAI BARZIO: TUTTO PRONTO PER LA GITA ALPINISTICA PRESANELLA

Data pubblicazione 5 Giugno 2023

BARZIO – Il CAI di Barzio, in collaborazione con gli amici del CAI di Introbio, organizza per sabato 17 e domenica 18 giugno la gita alpinistica Presanella a 3358 metri.

L’attività è riservata a escursionisti con esperienza di montagna adeguata alle caratteristiche e difficoltà del percorso, dotati di idoneo equipaggiamento, sia per l’escursione che per il pernottamento in rifugio, in buone condizioni di salute e che si impegnano durante le escursioni a rispettare un adeguato codice comportamentale.

Ciascuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche, gli accompagnatori sono presenti per curare il buon andamento degli aspetti logistici e organizzativi. I posti sono limitati. Le iscrizioni si accettano fino a esaurimento dei posti disponibili ogni venerdì dalle 21 alle 22, presso la sede sociale in via Roma 42 a Barzio, oppure contattando Mario al numero: 3388462569. Oppure Massimo al numero 3475928168.

Il programma: sabato 17 giugno la partenza con mezzi propri da Barzio per raggiungere la località Forte Pozzi Alti. Quindi si prosegue fino al Rifugio Denza, 2300 metri, con cena e pernottamento. Il dislivello è di 500 metri. Domenica 18 giugno: salita alla cima della Presanella, percorso alpinistico su ghiacciaio. Il dislivello è di 1300 metri.