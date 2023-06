ERA AL GRRRIGNA COMICS IL “MIGLIOR LIBRO A FUMETTI 2023”. ALLA ‘ORIANA’ DI CANNATELLA E GALEANI IL PREMIO COCO

Data pubblicazione 5 Giugno 2023

CATANIA – A “Oriana, una Donna Libera” la statuetta di Miglior Libro a Fumetti del Premio Coco, prestigioso riconoscimento dedicato al mondo del fumetto giunto alla sua quinta edizione e consegnato all’Etna Comics da una giuria di qualità.

Solo la settimana prima la autrice e disegnatrice delle oltre 300 pagine della biografia di Oriana Fallaci, Paola Cannatella, è stata ospite del GRRRigna Comics, festival diffuso del fumetto in Valsassina dove ha raccontato la nascita e la creazione dell’opera, un lavoro che ha richiesto mesi di studio e pianificazione e che l’ha vista impegnata anche nella scrittura della sceneggiatura insieme al marito Giuseppe Galeani.

“Oriana, una Donna Libera” è un romanzo grafico che ripercorre la vita della celebre giornalista dall’infanzia a Firenze all’esperienza come staffetta partigiana, dalla precoce scoperta della vocazione per il giornalismo ai reportage di guerra nei luoghi più caldi del pianeta, dalla popolarità mondiale dei suoi libri alla scelta di una reclusione quasi totale fino al controverso impegno civile dopo gli attentati dell’11 settembre. La vita di Oriana Fallaci è una sfida continua in nome della libertà di essere sé stessa. Sempre. Con gli antipatici miti di Hollywood e gli astronauti, con i dittatori e i potenti della Terra. Con i suoi amori folli e geniali. Con i suoi libri. Il romanzo grafico racconta non solo una scrittrice di genio ma anche le trasformazioni di settant’anni di storia attraverso il percorso umano, professionale, artistico e politico di una donna libera.

In Valsassina Paola Cannatella ha incontrato il pubblico del GRRRigna Comics durante la colazione nel dehor del bar pizzeria Chalet sulla piazza di Barzio, sostandovi a lungo per regalare una dedica ai partecipanti. Inoltre è stata docente di un apprezzatissimo laboratorio di fumetto per ragazzi tra gli 11 e i 14 anni.