A CORTENOVA IL MURALES DEGLI ALPINI “SI RIFÀ IL TRUCCO”: LE IMMAGINI

Data pubblicazione 6 Giugno 2023

CORTENOVA – Opera voluta dall’amministrazione comunale e restauro a sua volta “sponsorizzato dal municipio locale, ecco tornato al suo originario splendore il bellissimo murales dell’artista del Camerun Afran in via degli Alpini a Prato San Pietro.

Posto in posizione strategica, ovvero in uno dei principali ingressi a Cortenova e Prato San Pietro, l’artistico murales ritrae alcuni dei simboli cari agli Alpini: un’aquila in procinto di spiccare il volo è vicina al ritratto di don Carlo Gnocchi, figura religiosa che si è distinta come esempio di cristianità ai tempi della Prima Guerra Mondiale e della tragica ritirata di Russia.

Presenti sul murales (a destra foto della giornata di inaugurazione del murales nel 2013) anche altre immagini più descrittive, ma non meno importanti dal punto di vista dei sentimenti: all’estrema sinistra è rappresentato il ritorno a casa dell’Alpino, con la propria comunità e famiglia pronta ed accoglierlo a braccia aperte e con il sorriso sulle labbra. Vicino a questa figura un momento della marcia di alcuni Alpini sulle nostre montagne, preceduti da un mulo. Non potevano mancare la Preghiera dell’alpino e il tricolore della bandiera italiana.

G. M.