CALCIO: CORTENOVA IN “SECONDA” DOPO TRE ANNI TRA ALTI, BASSI E… COVID

Data pubblicazione 7 Giugno 2023

CORTENOVA – Sono passate più di due settimane dalla cocente retrocessione in Seconda Categoria del Cortenova, “scampata” all’ultima giornata della regular season, ma inevitabile nella duplice sfida dei playout contro l’Albosaggia Ponchiera.

Una stagione cominciata male e finita peggio per i valsassinesi, mai costanti nei risultati nonostante il cambio di allenatore a stagione in corso, con il passaggio di consegne da Antonio Selva a Roberto Sozzi.

Con l’annata storta alle spalle, obiettivo della dirigenza sarà ora quello di porre le giuste fondamenta per il futuro campionato, che, dopo tre anni, il Cortenova tornerà a giocare in Seconda Categoria: l’ultima volta nella stagione 2019-2020, quando, al momento dell’interruzione delle competizioni a causa dello scoppio della pandemia, i valsassinesi si trovavano in testa, centrando una tanto storica quanto insolita promozione.

Da allora tre stagioni in Prima, delle quali una totalmente annullata per il Covid e due agli antipodi: playoff sfiorati nel 2022, retrocessione nel 2023.

Ancora da definire la rosa per la prossima stagione e gli eventuali addii e volti nuovi, con Roberto Sozzi che, a meno di ribaltoni estivi, dovrebbe ancora sedere sulla panchina valsassinese. Come di consuetudine, la squadra ufficiale verrà presentata intorno alla fine di luglio, qualche settimana prima dell’inizio della preparazione atletica alla nuova stagione.

RedSpo