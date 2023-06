GARE DI TIRO A CORTENOVA. “PASSI L’ECCEZIONE, MA IL PIOMBO VIENE RACCOLTO?”

Data pubblicazione 7 Giugno 2023

Scriviamo questa lettera per confermare il sentimento scaturito nel lettore che ha manifestato il suo disappunto a seguito della gara di tiro che ha avuto luogo lo scorso fine settimana a Cortenova.

Anzi, il mittente della lettera pubblicata su Valsassina News forse voleva fare riferimento anche al precedente evento tenutosi nel mese di maggio che ha popolato l’aria della vallata con rumori di armi da fuoco dalla mattina al tardo pomeriggio di un intero fine settimana.

Ciò che è tollerabile in quanto evento raro, desta preoccupazione e fastidio se diventa frequente, non dimenticando che la zona di Cortenova è già sufficientemente caratterizzata da clangori e rumori tipici delle industrie di trasformazione dei prodotti metallici per la durata delle 24 ore per tutti le giornate lavorative.

La conformazione della vallata, come spesso accade in zone morfologicamente identiche, permette a chi si trova sul pendio opposto o prospicente a quello dove vengono esplose le cartucce, di vivere l’esperienza dello sparo come se si trovasse a pochi metri, il suono viene raccolto e riverberato lungo il suolo fino a parecchie centinaia di metri.

Una preoccupazione che emerge, considerando la quantità di colpi esplosi, è il destino del piombo del munizionamento che si disperde sul terreno dove c’è stata la frana. Se il piombo si posa sul terreno permeabile, le falde che passano sotto la zona sarebbero interessate da questa dispersione del metallo? Se si trattasse di pochi spari si potrebbe cercare di non essere pignoli, ma si tratta di eventi dove gli spari sono centinaia, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, e a questo punto quante volte all’anno? Sono state fatte delle valutazioni sulla dispersione del piombo?

Nei poligoni all’aperto, i cumuli di sabbia che assumono la funzione di intercettamento dei proiettili vengono poi raccolti e filtrati per una adeguata trattazione dei proiettili sparati, in questo caso è stata prevista una precauzione di questo tipo?

Tutto porta a credere che l’evento di tiro a volo e tiro con carabina sia stata autorizzata e patrocinata in considerazione dell’eccezionalità dell’evento e ci auguriamo che rimanga tale.

Crediamo fortemente che il rispetto nei confronti dei residenti sia umani che animali sia da privilegiare da parte dell’Amministrazione comunale, ricordando anche che il territorio in questione è parte del Parco della Grigna Settentrionale.

Ci auguriamo che il comune di Cortenova non si trasformi in una “discarica sonora”.

Lettera firmata