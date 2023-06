CORTENOVA: LUIGI CAMBIACOLORE NUOVO AMICO ALLA ‘BELLOMI’

Data pubblicazione 7 Giugno 2023

CORTENOVA – Eliana Cocca, molisana classe 1992, vive e lavora a Milano come insegnante e consulente editoriale nel settore ragazzi. Cura la collana dei Piccoli Filosofi e tiene laboratori per bambini presso scuole, librerie, fiere e festival. Si occupa anche di bioetica e diritti umani, come attivista ed esperta per testate come Il Fatto Quotidiano.

È lei l’artista e l’autrice con cui i bambini della classe 1ª della Scuola Primaria “Giovanni Bellomi” e i bambini della Scuola dell’Infanzia di Cortenova hanno avuto modo di avvicinarsi allo strumento narrativo e al piacere della lettura, di una lettura appassionata e autentica. In modo particolare, è il libro “Luigi Cambiacolore”, una favola contro l’indifferenza, che ha permesso l’incontro con l’autrice, un incontro ricco e intenso.

Luigi, il protagonista di questo piccolo libro per bambini, è un camaleonte che, in base alle circostanze, può diventare di qualsiasi colore pur di “non farsela addosso”. Di fronte alle ingiustizie subite dagli altri non riesce a farsi avanti e si mimetizza ad arte per “starsene fuori da guai”. Luigi Cambiacolore, edito da Le Pecore Nere editrice, è una storia fatta di colori pastello e sfumature nascoste che conduce bambine e bambini a indagare, attraverso i veri personaggi-animali, i propri sentimenti e quelli altrui.

Dalla diversità al consenso, dal bullismo al body shaming: attraverso le vite di quattro animaletti si affrontano tematiche sociali, cercando così di dare ai piccoli lettori gli strumenti critici per riconoscerle e interpretarle. Sono state queste le tematiche trattate mediante un percorso finalizzato a divenire una mostra visiva presentata il giorno in cui i bambini dell’Infanzia vengono accolti alla Primaria per “conoscere i futuri compagni”, in presenza dell’autrice del libro, a cui porgere la sguardo, sempre.

“I bambini, grazie a questo percorso, hanno potuto toccare con mano le criticità, gli ostacoli e le difficoltà con cui, ancora oggi, la nostra società deve imbattersi – spiegano le insegnanti Diana e Alida – ma, oltretutto, i bambini hanno trovato un terreno fertile dove sentirsi unici e speciali. In un mondo che continua a progredire, ma che tende spesso a standardizzare, educare a divenire interlocutori attenti e critici, consapevoli dei propri valori e rispettosi dei propri sentimenti, è stata ed è, per noi insegnanti, una grande sfida ma, allo stesso tempo, un grande traguardo a cui mirare e per cui gareggiare”.

A partire dalla paura, passando da una storia per riflettere sul tema della disabilità, accendendo una luce sulla legalità, fino ad un educazione contro la violenza e contro la violenza sulle donne, per concludere con l’aiuto e la corresponsabilità i bambini hanno letto le pagine del libro, ma non solo, hanno letto tra le righe, è lì che si nascondeva e si nasconde un messaggio scottante, sempre attuale: “no all’indifferenza!”.