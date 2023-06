IN ATTESA DELLE FINALI NAZIONALI, LA BANDIERA DEL CS CORTENOVA SVENTOLA AD ALBEROBELLO IN PUGLIA

Data pubblicazione 16 Giugno 2023

ALBEROBELLO (BA) – La bandiera del CSC Cortenova fa tappa ad Alberobello, in Puglia, durante il lungo viaggio che ha portato le Under12 Blu a Nova Siri (Matera) per le finali dei campionati nazionali Csi Sport&Go.

“Abbiamo fatto una breve tappa ad Alberobello per le nostre ragazze e i loro accompagnatori” racconta la responsabile Cinzia Mascheri. “Ricordiamoci che il nostro Centro Sportivo è anche Culturale e allora perché non fermarsi a visitare un pezzettino della nostra bellissima Italia? Vedere nuovi posti, nuove culture, tradizioni diverse dalle nostre, un altro bel modo per far crescere al meglio le nostre ragazze”.

SOTTO: LE RAGAZZE A MATERA