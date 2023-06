SKIROLL, I RISULTATI DEI VALSASSINESI NELLE GARE DI COPPA ITALIA

Data pubblicazione 25 Giugno 2023

SANTO STEFANO D’AVETO (GE) – Secondo week end di Coppa Italia di skiroll in Liguria, a Santo Stefano d’Aveto. Sabato si gareggiava in Tecnica classica: al femminile bene Aurora Invernizzi (nella foto in copertina) che ha vinto nelle Under 16; la sorella Maria Invernizzi è giunta seconda in Under 18, quarta assoluta e prima di categoria Paola Beri (madre delle sorelle di cui sopra). Camilla Crippa argento in Under 20, seconda piazza anche per Marco Combi negli U14.

Oggi invece, quando le gare oltre che per la Coppa Italia erano valide per il Campionato italiano Sprint – Giovani e Senior, ancora al top Aurora Invernizzi (prima nella categoria Children). Seconda nelle Giovani la sorella Maria, quarta Camilla Crippa.

Nella Children maschile quarto Marco Combi, vittoria nei Pulcini per Mattia Combi.

RedSpo