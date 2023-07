Data pubblicazione 2 Luglio 2023

PRIMALUNA – Anche a Primaluna è iniziata l’estate. Reso noto dal Comune il programma delle manifestazioni estive che terranno compagnia a residenti e villeggianti nei mesi di luglio e agosto, tra feste patronali e cenoni, eventi culturali e sportivi, momenti di aggregazione che animeranno i fine settimana estivi ma non solo. Come ogni anno spicca l’impegno delle associazioni locali e dei volontari, da segnalare inoltre il mercatino dell’usato e lo yoga per bambini.