EVENTI. GIOVEDÌ A BARZIO LE SFIDE DEL RECORDMAN ANDREA ORIANA

Data pubblicazione 3 Luglio 2023

BARZIO – Tornano anche questa estate I Giovedì della Fucina, eventi settimanali organizzati da La Fucina – Associazione Culturale APS nei paesi di Barzio e Cremeno. Il primo appuntamento, giovedì 6 luglio alle 21 a Palazzo Manzoni, sarà con Andrea Oriana, atleta, olimpionico e recordman, che parlerà delle sue imprese e di cosa lo spinge a sfidare i suoi limiti.

Andrea Oriana è “nato per nuotare”, vanta 12 titoli italiani nei 200 metri delfino e un ottavo posto europeo, due primati italiani in vasca lunga e due in vasca corta, una partecipazione alle Olimpiadi di Atlanta 1996. Nel 2020 ha stabilito il record italiano di traversata del Canale della Manica e il record di nuoto nel lago navigabile più alto al mondo, il Titicaca. Ultima impresa lo scorso aprile: il record nazionale in vasca da 25 metri nuotando in 24 ore la distanza di 90,1 chilometri.