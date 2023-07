Data pubblicazione 10 Luglio 2023

BALLABIO – In tantissimi ieri sera alla rappresentazione teatrale “CordeRosa – Trame di donne in vetta” presentato da Elena Lo Muzio, Ancilla Oggioni, Francesca Arrigoni e Nadir Giori: tra canti, musica e spettacolo, la serata ha voluto mettere in luce una storia di legami. Essa vede intrecciare le esperienze di vita di sei donne che hanno vissuto la montagna ma purtroppo, come spesso accade per il sesso femminile, dimenticate.