INTERVENTO CRITICO: “LITOTE”, LA DOPPIA NEGAZIONE MANIPOLA IL LINGUAGGIO

Data pubblicazione 16 Luglio 2023

Ieri sera al telegiornale ho sentito: “la ragazza è risultata non negativa ai test per droga”.

Bastava dire, in modo più chiaro, “positiva”.



L’uso della figura retorica della litote (doppia negazione), spesso utile per aggiungere enfasi o ironia, è diventata parte importante del politically correct, perché permette una formulazione attenuata di un giudizio o di un’idea attraverso la negazione del suo contrario.

Ma spesso complica inutilmente il linguaggio.

Inoltre quando è inutile, è anche volutamente forzata e dannosa.

Le parole esprimono idee, pensieri convinzioni.

La comunicazione non è mai neutra e innocua.

Queste forzature del linguaggio…