LUTTO A CREMENO: MORTO LUIGINO CARISSIMI, CLASSE 1941. AMMINISTRATORE PUBBLICO, PRESIDENTE FEDERCACCIA LECCO

Data pubblicazione 16 Luglio 2023

CREMENO – Scomparso in queste ore un personaggio notissimo nell’Altopiano valsassinese e non solo: Luigi Carissimi, conosciuto da tutti come Luigino, nato nel 1941.

Aveva gestito a lungo un’attività di cartolibreria a Maggio di Cremeno, paese della cui pubblica amministrazione ha fatto parte per due mandati (in un quinquennio come vicesindaco).

A DESTRA IN UN EVENTO DEI LIONS >

Era presidente in carica della Federcaccia provinciale di Lecco.

Lo ricorda con commozione l’attuale primo cittadino Pier Luigi Invernizzi: “Luigino era una persona per me importantissima, mi sento di porgere le condoglianze alla famiglia da parte di tutto il Comune. Mi ha aiutato tanto, con consigli e la sua presenza e disponibilità, in dieci anni di lavoro come mio vice e consigliere. Sempre con grande serietà e passione”.

Lascia la moglie Gabriella e i figli Giovanni e Giordano. La data dei funerali di Carissimi non è stata ancora stabilita; sarà cura della nostra redazione informare i lettori non appena resa nota.

RedAlt