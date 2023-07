LA PROTESTA DA BARZIO: “VIA CONCENEDO NEL DEGRADO, OGNI ESTATE SERVE UNA LETTERA PER SPRONARE IL COMUNE”

Data pubblicazione 16 Luglio 2023

Buongiorno alla redazione e a tutti i lettori.

Purtroppo anche quest’anno a malincuore mi tocca scrivere una lettera a Valsassina news, da parte di un cittadino del comune di Barzio e molto probabilmente in rappresentanza del pensiero della maggior parte degli abitanti di via Concenedo.

Per sottolineare la non curanza e il degrado della via, a volte mi domando se per caso in via Concenedo non paghiamo le tasse.

Mi piacerebbe anche sapere se il comune è ancora dotato di un giardiniere per accudire al verde del paese, visto che non vengono più tagliati i prati.

Mi spiace che ogni anno per sensibilizzare il comune bisogna scrivere alla stampa.

Grazie per la vostra attenzione e auguro una buona Estate a tutti i residenti e villeggianti della nostra stupenda valle.

Lettera firmata