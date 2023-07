A MOGGIO E CASARGO LE PARTECIPATE PROCESSIONI DELLA MADONNA DEL CARMINE

Data pubblicazione 18 Luglio 2023

CASARGO/MOGGIO – Feste mariane a Casargo e Moggio, della Madonna del Carmine o del Monte Carmelo. A Casargo la festa patronale è iniziata venerdì sera con la messa nella chiesa di san Bernardino accompagnata dalla corale parrocchiale alla presenza di numerosi fedeli e turisti. Poi sabato la serata danzante con Le Mondine, mentre dalla cucina venivano sfornati pizzoccheri e piatti tipici per la cena organizzata della locale Pro loco. Domenica la funzione solenne in chiesa, nel pomeriggio lungo le strade si sono viste le acrobazie delle Moon Light Majorettes, gruppo di Primaluna e infine alla sera la sfilata per le vie del paese del simulacro della Vergine del Carmelo con il Corpo bandistico di Premana. Il corteo è stato guidato da don Emanuele Pozzi e dal parroco don Bruno Maggioni attorniati da numerosi chierichetti. Al termine il caratteristico gran finale con lo spettacolo pirotecnico offerto dal Comune di Casargo.

A Moggio il culto della Madonna del Carmine ha oltre 400 anni. A guidare la processione dell’effige della Vergine dopo la messa solenne il vicario parrocchiale don Maurizio Rolla seguito dal parroco don Lucio Galbiati accompagnato dal sacerdote residente don Agostino Briccola e padre Cristian Caceres seguiti da numerosi chierichetti e dal Corpo musicale di Barzio. Al termine concerto delle Fontane danzanti.