CONCLUSO IN ALTA VALSASSINA L’ORATORIO ESTIVO ‘TUxTUTTI!’. LE FOTO

Data pubblicazione 1 Agosto 2023

MARGNO – Si sono concluse venerdì le sei settimane di oratorio estivo in Alta Valle intitolate TuXTutti! Chi è il mio prossimo?, che hanno coinvolto un centinaio di bambini e ragazzi provenienti dal territorio dei Comuni di Margno, Crandola Valsassina, Casargo, Indovero con Narro e anche da Taceno.

“L’oratorio è sempre stato la mia casa, dove ho imparato l’importanza della condivisione, l’autonomia, la fatica nel rispettare le regole, il divertimento di un gioco, o un canto, l’aiuto reciproco e anche la conoscenza di un amico di nome Gesù. Il mio intento è quello di far rivivere le stesse sensazioni/emozioni ai bambini e adolescenti delle nostre parrocchie – commenta la responsabile Chiara Muttoni (nell’immagine qui a sinistra) -. Come ho detto ai miei animatori: vivere in oratorio deve essere un piacere, se no non si può fare, e questo è quello che ho vissuto io in queste sei settimane. Cari genitori, se volete fare crescere i vostri figli mandateli all’oratorio, anche se si paga poco, sono poco sorvegliati e ci sono a volte momenti poco strutturati… che servono anche quelli!”.

Che cosa è stato quindi l’Oratorio estivo TuXTutti di questa estate? La risposta è nella “cura” che è stata messa nel far ritornare un po’ tutti alla normalità dopo tre anni di limitazioni e divieti.”E in tutto quell’amore fraterno e reciproco che è stato moltiplicato. «E chi è mio prossimo?», colui che si prende cura di me, colui di cui io mi prendo cura! Un grande grazie a tutti coloro che hanno reso possibile l’Oratorio estivo 2023!” scrivono i responsabili della FOM – Fondazione Oratori Milanesi.

G. P.