SKIROLL/WEEKEND DI GARE: TANTI PODI PER GLI ATLETI VALSASSINESI

Data pubblicazione 19 Settembre 2023

BOBBIO (PC) – La Coppa Italia NextPro di skiroll è arrivata a Bobbio, in Provincia di Piacenza, dove sabato 16 e domenica 17 si sono disputate due gare del 14° Trofeo Valla e Ridella Assicurazioni, sabato la sprint e domenica la individuale in salita, di cui la gara domenica 17, oltre che per la classifica di Coppa Italia, era valida anche per il Campionato Italiani Master e Giovani.

Sabato si è disputata la gara k.o. sprint di 200 metri, rovinata un po’ dal maltempo che ha reso scivoloso l’asfalto per tutti i concorrenti. Maria Invernizzi (Nordic Ski Valsassina) ha sfiorato la semifinale concludendo la sua prova in quinta posizione e prima U18 Femminile. La introbiese Camilla Crippa (Polisportiva Team Brianza) ha terminato la sua prova veloce in seconda posizione nella categoria U20 Femminile. Ottima prova per Stefano Epis (S.C. Zanetti-Goggi) arrivato al traguardo sesto assoluto e primo tra gli under 18 maschile.

Domenica la prova individuale in tecnica classica in salita, valevole come Campionato Italiano giovani e master, in cui i ragazzi delle Alpi Centrali si sono messi particolarmente in luce. Nella categoria giovani femminile (U18/U20) secondo posto per Camilla Crippa (Polisportiva Team Brianza), seguita al terzo posto da Flavia Epis (S.C. Zanetti-Goggi) che si è laureata campionessa italiana Under 18 femminile. Medaglia d’argento nella stessa categoria per Maria Invernizzi (Nordic Ski Valsassina). Stefano Epis (S.C. Zanetti-Goggi) ha vinto il titolo italiano nella categoria Under 18 conquistando anche il secondo posto nella categoria giovani.

Tra i valsassinesi da menzionare anche le prove dei fratelli Combi di Moggio (Sci club Primaluna): Marco quarto e Mattia secondo nelle relative categorie della sprint; domenica Mattia ancora secondo, Marco terzo preceduto sul gradino più alto del podio dal cremenese Mattia Di Gregorio (S.c. Comunità Montana).

Infine ottime prove domenica anche Aurora Invernizzi, prima nella categoria Under 16, e per Paola Beri, terza assoluta e prima nella categoria Master F2.