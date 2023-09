DOMENICA LA MESSA DEL CAI BALLABIO IN VETTA AL MONTE DUE MANI

Data pubblicazione 21 Settembre 2023

BALLABIO – Domenica 24 settembre alle 11, come ogni anno, il Cai – Sottosezione Casimiro Ferrari di Ballabio organizza la messa a suffragio delle vittime e degli amici della montagna in cima al Monte Due Mani. L’evento si svolgerà al Bivacco Locatelli in caso di bel tempo, in caso di maltempo la messa verrà celebrata nella chiesa del Sacro Cuore ai Piani Resinelli, sempre alle 11.

Il Bivacco è posto sulla cima del Monte Due Mani (1657 m) e si può raggiungere quindi salendo dalla strada per Morterone, dalla Culmine San Pietro o dalla forcella di Olino. È stato intitolato a Marco Locatelli, Plinio Milani e Enrico Scaioli, tre alpinisti periti a vent’anni sulla Cresta Segantini in Grignetta ed è conosciuto anche come Bivacco GEFO Olginate.