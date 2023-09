TEMPORALI FORTI. PROTEZIONE CIVILE IN ALLERTA ARANCIONE

Data pubblicazione 21 Settembre 2023

MILANO – La Protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo moderata (arancione) per rischio idrogeologico e per temporali forti, valida dalla mezzanotte di venerdì 22 settembre e fino a nuovi aggiornamenti per gran parte della Lombardia compresa l’area lariana e le Prealpi.

SINTESI METEOROLOGICA

Per la giornata di domani, venerdì 22 settembre, si attendono condizioni marcatamente perturbate, con precipitazioni intense fin dalla notte da sparse a diffuse. Saranno maggiormente interessati i settori alpini, prealpini e di alta pianura. Le precipitazioni insisteranno per gran parte della giornata, dapprima sui i settori occidentali di Alpi e di Prealpi, quindi in rapida estensione anche ai restanti settori centro-orientali di Alpi e di Prealpi e parte della Pianura. Si segnala inoltre l’interessamento marginale sparso di Appennino e di bassa pianura. Da metà pomeriggio-sera tendenza all’attenuazione. Le precipitazioni risulteranno anche a carattere di rovescio e temporale.

Attesi venti prevalentemente dai quadranti orientali e meridionali: in pianura deboli a tratti moderati; in montagna sotto i 1500 inizialmente moderati o forti, in giornata tendenza all’attenuazione.