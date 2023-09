SINERGIA GREEN: GLI IMPRENDITORI GUARDANO A UN FUTURO SOSTENIBILE

Data pubblicazione 26 Settembre 2023

PASTURO – Impresa e sostenibilità protagonisti, insieme, del nostro progresso. Questo lo spirito con cui un team di professionisti valsassinesi ha organizzato Sinergia Green, un ciclo di tre incontri in cui confrontarsi su un progresso sostenibile.

BNi capitolo Valsassina offre a tutti gli attori economici del territorio momenti di approfondimento in cui gli imprenditori del capitolo condivideranno le loro strategie per innovare le attività di ciascuno. In questi tre incontri si esploreranno i pilastri chiave della sostenibilità: Finanza, Edilizia e Alimentazione così suddivisi; venerdì 29 settembre, “Profitto per il pianeta e le imprese” ; venerdì 20 ottobre, “Costruisci il tuo futuro green”; venerdì 24 novembre “A tavola con il futuro“.

Sinergia Green del capitolo BNI Valsassina è una opportunità per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e per contribuire a plasmare un futuro migliore per la comunità. Sarà anche una preziosa occasione di networking per incontrare professionisti di diversi settori.

La partecipazione è gratuita (previa iscrizione tramite QR CODE o mezzo mail a bni.valsassina@gmail.com). Gli eventi si terranno al cineteatro ‘Bruno Colombo’ di Pasturo: registrazione alle 16.30, alle 17 inizio incontro, a conclusione aperitivo offerto dagli organizzatori.