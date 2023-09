CALCIO, FOSCHI DELUSO DALLA SCONFITTA. “FATTI TRE PASSI INDIETRO”

Data pubblicazione 27 Settembre 2023

LECCO – A fine gara mister Luciano Foschi si fa attendere; logicamente l’amarezza della sconfitta pesa sull’umore del tecnico laziale. Un Lecco troppo brutto per essere vero mastica amaro dopo l’1-2 interno rimediato con la Feralpisalò, e un punto in quattro partite inizia ad allertare per una classifica che, anche se siamo solo all’inizio del campionato, diventa preoccupante.

“Tutta la squadra non ha girato – dice Foschi – anche quelli da cui, vista l’esperienza, ci si poteva attendere di più. Probabilmente abbiamo pagato del punto di vista fisico, pensavo che la squadra di sabato potesse reggere un’altra gara anche se a distanza di soli tre giorni invece mi sono sbagliato. Ci mancavano le gambe. Inutile far finta di nulla, abbiamo fatto tre passi indietro rispetto alle ultime prestazioni. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla sotto il punto di vista dell’impegno, la Feralpi ha meritato la vittoria. Ora abbiamo un giorno in più di recupero per la gara di domenica a Cittadella”.