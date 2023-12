LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

Data pubblicazione 4 Dicembre 2023

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 4 a domenica 10 dicembre 2023.

via BELFIORE, dal 4 all’8 dicembre, tratto all’altezza del civico 36, parziale restringimento per lavori di riparazione di un guasto a un cavo telefonico;

corso PROMESSI SPOSI, dal 4 all’8 dicembre, tratto all’altezza del civico 134, parziale restringimento per lavori di riparazione di un guasto a un cavo telefonico;

via DIGIONE, dal 4 all’8 dicembre, tratto all’altezza del civico 14, parziale restringimento per lavori di riparazione di un guasto a un cavo telefonico;

corso BERGAMO, dal 4 all’8 dicembre, tratto all’altezza tra i civici 124 e 145, parziale restringimento per lavori di sostituzione dei chiusini;

via FIANDRA, dal 4 al 10 dicembre, parziale restringimento per lavori alla rete del teleriscaldamento;

via GILARDI, dal 4 al 10 dicembre, parziale restringimento per lavori alla rete del teleriscaldamento ;

via GIUSTI, dal 4 dicembre al 27 gennaio 2024, senso unico per lavori alla rete del teleriscaldamento;

via MARSALA, dalle 8:00 alle 14:00 il 6 dicembre, divieto di transito veicolare, a esclusione dei residenti per il raggiungimento degli accessi carrai che dovrà avvenire da via Caldone, e sospensione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Caldone e il civico 5 per lo stazionamento di una piattaforma aerea mobile;

via CALDONE, dalle 8:00 alle 14:00 il 6 dicembre tratto compreso tra l’intersezione con via Rimembranza e il civico 19, sospensione del senso unico di marcia per lo stazionamento di una piattaforma aerea mobile in via Marsala;

corso MATTEOTTI, dalle 8:30 alle 17:00 del 6 dicembre, tratto da via Balicco a via Castagnera, divieto di transito veicolare causa occupazione suolo pubblico per posa di una piattaforma aerea e di un’autogrù;

via BALICCO, dalle 8:30 alle 17:00 del 6 dicembre, tratto compreso tra corso Matteotti e via Ferriera, revoca della ZTL causa occupazione suolo pubblico per posa di una piattaforma aerea e di un’autogrù.

Pulizia notturna

Dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, tra lunedì 18 e martedì 19 settembre, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree pubbliche di parcheggio di via don Giovanni Piatti, via monsignor Polvara, via Arlenico, via Montanara / via Pasubio, via don Morazzone, via dell’Eremo, via Cantù, via dell’Isola, via Ticozzi e corso Monte Santo / via Salvo D’Acquisto.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità 0341 481316

servizio manutenzione 0341 481371

©elaborazione mappe di IperG