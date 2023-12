LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

Data pubblicazione 10 Dicembre 2023

LECCO – Il Comune di Lecco non ha comunicato le modifiche alla viabilità della settimana tra lunedì 11 a domenica 17 dicembre 2023, riportiamo quindi

via GIUSTI, dal 4 dicembre al 27 gennaio 2024, senso unico per lavori alla rete del teleriscaldamento, in cui i lavori iniziati stanno proseguendo.

Pulizia notturna

Dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, tra lunedì 11 e martedì 12 dicembre, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree pubbliche di parcheggio di via don Minzoni (ACQUATE), via santa Barbara (BELLEDO),

via Besonda Superiore (CALEOTTO), via Privata Monterotondo (CALEOTTO), viale Redipuglia (GERMANEDO), viale Dante – viale Costituzione – via Cornelio – piazza Mazzini (LECCO), via al Lago (MAGGIANICO), via Foscolo vicino attraversamento pedonale (OLATE), via Amendola (PESCARENICO) e via Gorizia (RANCIO).

?

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità 0341 481316

servizio manutenzione 0341 481371

©elaborazione mappa di IperG