SONDAGGIO VN: FUSIONE PRIMALUNA-CORTENOVA, OK PER IL 57% DEI LETTORI

Data pubblicazione 14 Dicembre 2023

VALSASSINA – Via libera “a maggioranza” alla possibile fusione tra i Comuni di Primaluna e Cortenova. Questa l’opinione della maggioranza dei lettori di Valsassinanews che alla domanda sul tema specifico ha votato a vario titolo favorevolmente, con un complessivo 57% frutto di un voto su due che giudica l’operazione “Bene per tutti” oltre a qualche altro consenso legato ai vantaggi per i due singoli paesi.

Negativo invece il 32% dei partecipanti alla consultazione on line: “Male per tutti” ha raccolto il 16%, Cortenova ne patirà secondo il 5% dei votanti mentre i guai saranno per Primaluna al 3%. Si aggiunge in questo caso un ‘corposo’ 8% del classicissimo “È sempre il solito magna-magna” che ci sentiamo di aggiungere al fronte dei contrari alla fusione.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì 21 dicembre. Stavolta su un tema completamente diverso: trattiamo infatti la questione della sicurezza “percepita” in Valle, anche alla luce della recente ondata di furti sull’Altopiano.