NUOVO LICEO DEL “MADE IN ITALY”: TANTE PERPLESSITÀ. UN CONTRIBUTO TECNICO AIUTA A CAPIRE MEGLIO

Data pubblicazione 30 Dicembre 2023

Per molti giovani e le loro famiglie è giunto il tempo della scelta delle scuole superiori. È quindi un momento importante, dove in qualche modo le opzioni scolastiche offerte possono ipotecare il futuro. Per scegliere con più consapevolezza servirebbe un buon orientamento, con una altrettanto buona conoscenza di come stanno le cose. Nel frattempo, tra le proposte sul tavolo ci sono due importanti novità: l’istituzione di un nuovo liceo del Made in Italy e la riforma dell’istruzione tecnica e professionale targata Valditara.

Per l’importanza e la complessità dell’argomento, e per offrire un miglior servizio ai nostri lettori, pubblicheremo nei prossimi giorni una approfondita intervista che abbiamo fatto all’ingegner Valerio Ricciardelli, che spesso nei suoi scritti ci indirizza ad analizzare questi argomenti in una prospettiva più allargata di quella che ci viene trasmessa dagli addetti ai lavori…

