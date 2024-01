Data pubblicazione 22 Gennaio 2024

PASTURO – Eliambulanza e Soccorso alpino attivati attorno alle 14 di oggi per un alpinista, un 29enne di cui non sono note le generalità, caduto in zona Rifugio Brioschi dunque in Grigna Settentrionale. Lo sportivo è precipitato in un canalone per oltre cento metri riportando un trauma cranico, feriti a volto e schiena e traumi multipli agli arti.

I sanitari sono intervenuti in codice rosso, il paziente è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza.