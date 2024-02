Data pubblicazione 6 Febbraio 2024

CASARGO – Chiude al traffico veicolare la strada agrosilvopastorale Indovero – Alpe Intelco – Ortighera da mercoledì 7 a venerdì 16 febbraio. Il divieto si rende necessario per la presenza di aree di cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria in corso.

Si tratta di interventi resi possibili da un contributo erogato dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera nell’ambito delle misure forestali.

RedVia