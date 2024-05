SKIROLL. LE VALSASSINESI MARIA INVERNIZZI E CAMILLA CRIPPA A SAN MARINO CON LA NAZIONALE ITALIANA GIOVANI

Data pubblicazione 20 Maggio 2024

MILANO – Ufficializzate le squadre azzurre di skiroll. Sono tre gli atleti del Comitato Alpi Centrali, inseriti nella nazionale giovani di skiroll dal nuovo Direttore Tecnico Emanuele Sbabo. Le valsassinesi Maria Invernizzi, Under 18 del Nordik Ski Valsassina, e Camilla Crippa Under 20 della Polisportiva Team Brianza, e il bergamasco Stefano Epis della Zanetti Goggi.

Già venerdì ragazze e ragazzi si sono recati a San Marino e, guidati dal DT Sbabo, hanno inaugurato la stagione dello skiroll nella cornice della piccola Repubblica “enclave”. Sabato gli atleti hanno partecipato a una iniziativa dimostrativa in Tecnica libera sui 3 km, con l’arrivo fissato nel centro storico della città.

Prossimo appuntamento dal 27 al 31 maggio a Pinzolo, in Trentino, per l’inaugurazione della nuova pista da skiroll in programma giovedì 30.

RedSpo