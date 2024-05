PROVINCIALE 67, SEMAFORO DI CANTIERE PROROGATO SINO AD AGOSTO

Data pubblicazione 21 Maggio 2024

CASARGO – Prorogato fino a venerdì 9 agosto il senso unico alternato regolato da semaforo sulla Provinciale 67 nel territorio comunale di Casargo.

Proseguiranno sino ad estate inoltrata i lavori per la realizzazione di un marciapiede lungo la strada provinciale in Alta Valle, la Provincia di Lecco ha dunque prorogato l’ordinanza che regolamenta il transito tra il chilometro 4+085 e il chilometro 4+270 in località Monca di Casargo.

Il senso unico alternato, in vigore dal 26 febbraio, sarebbe dovuto concludersi il 31 maggio prossimo, l’area di cantiere proseguirà invece sino alle 17 di venerdì 9 agosto 2024.

> L’ORDINANZA