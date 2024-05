MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

Data pubblicazione 26 Maggio 2024

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno 2024.

via GALANDRA, dal 27 al 28 maggio, altezza civico 35, restringimento con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri, per lavori di riparazione perdita idrica.

via ALLA CHIESA, il 27 e 28 maggio dalle 7:00 alle 17:00, altezza civico 16, restringimento regolamentato tramite movieri per incremento rete telefonica esistente;

viale LOMBARDIA, il 27 e 28 maggio dalle 7:00 alle 17:00, altezza intersezione con via alla Chiesa, restringimento regolamentato tramite movieri per collegamento incremento rete telefonica esistente;

via AZZONE VISCONTI, il 27 e 28 maggio dalle 8:00 alle 17:00, altezza civici 53 e 62, divieto di transito per allaccio e isolamento prese gas naturale;

via AMILCARE PONCHIELLI, dal 27 al 31 maggio, altezza civico 38, restringimento per intervento di realizzazione cameretta stradale e per lavori sulla rete idrica;

via BELFIORE, dal 27 maggio al 2 giugno, restringimento con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri, per lavori di realizzazione rete teleriscaldamento;

via BESONDA INFERIORE, dal 27 maggio al 2 giugno, restringimento con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri, per lavori di realizzazione rete teleriscaldamento;

via DEL ROCCOLO, dal 27 maggio al 2 giugno, restringimento con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri, per lavori di realizzazione rete teleriscaldamento;

via CARLO CATTANEO, il 30 e 31 maggio dalle 20:00 alle 5:00, altezza civico 61, divieto di circolazione per intervento sulla rete idrica;

via CARLO CATTANEO, il 30 e 31 maggio dalle 20:00 alle 5:00, tratto compreso tra via Salvatore Sassi e via Fratelli Cairoli, sospensione temporanea del senso unico al fine di consentire il transito dei residenti di via Carlo Cattaneo e di via Cairoli nel tratto compreso tra viale Dante Alighieri e il varco di accesso alla ZTL, per intervento sulla rete idrica;

via CARLO CATTANEO, il 30 e 31 maggio dalle 20:00 alle 5:00, sospensione temporanea della ZTL all’altezza del varco di via Cairoli per intervento sulla rete idrica;

via AI POGGI, il 30 e 31 maggio, altezza civico 68, restringimento regolamentato tramite movieri, per lavori sulla rete idrica;

corso MONTE SANTO, il 31 maggio, altezza civico 15, restringimento regolamentato tramite movieri, per lavori sulla rete idrica;

mercoledì 29 maggio dalle 5:00 alle 15:00

via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini, direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti;

piazza Garibaldi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito;

piazza Mazzini, area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata;

piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3, sospensione del senso unico di circolazione e istituzione del doppio senso di circolazione;

piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, divieto di transito;

via Nazario Sauro, divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della rilevazione degli accessi Ztl;

via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi, divieto di transito;

via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, divieto di transito e sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico);

via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, obbligo di dare la precedenza e di svolta a sinistra.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

