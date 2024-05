CORSA IN MONTAGNA: MEDAGLIE PER CORTENOVA E PREMANA AI CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI A STAFFETTA

Data pubblicazione 27 Maggio 2024

DARFO BOARIO TERME (BS) – Domenica di corsa in montagna a Darfo Boario Terme, nel bresciano, dove sono andati in scena i campionati italiani a staffette. Al via anche i portacolori di Cortenova, Premana e Pasturo, tornati in Valsassina con quattro medaglie al collo.

Il risultato più prestigioso arriva dalle allieve Caterina Ciacci e Serena Mascheri (Cortenova), che chiudono al secondo posto correndo i 3,9 km con un dislivello positivo di 220 metri in 40’21”. Nella stessa gara, sesta posizione per Arianna e Sandra Buzzoni (Cortenova) e ottava per Maria Fazzini e Arianna Rizzi (Premana).

Nella stessa categoria maschile, bronzo per Francesco e Moris Gianola (Premana), che hanno completato il percorso in 32’12”. Ottavi i pasturesi Nicola Dedivitiis e Federico Orlandi.

Nessun piazzamento valsassinese, invece, nelle gare dei cadetti.

Le classifiche complete qui.