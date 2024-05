Data pubblicazione 27 Maggio 2024

PIANI DEI RESINELLI – Soccorso mattutino nei boschi dei Piani dei Resinelli, dove intorno alle 10 è stato mobilitato il Cnsas per un intervento in codice giallo. Secondo quanto indicato da Areu, a chiedere aiuto sarebbe un uomo di 31 anni, in difficoltà in zona Belvedere, nel territorio comunale di Mandello del Lario.

Ulteriori aggiornamenti non appena disponibili