BARZIO: CHE DISAGIO IN VIA SOTTORIPE. BUCHE, CEDIMENTI E POZZANGHERE, MA “I SOLDI PER ASFALTARE NON CI SONO”

Data pubblicazione 31 Maggio 2024

BARZIO – Arrivano con decisione le lamentele da Barzio per le pessime condizioni della via Sottoripe: una situazione al limite del sostenibile, con buche, cedimenti, tombini rialzati e continui disagi tra chi percorre la via, a piedi o con i mezzi.

“Egregio direttore di Valsassinanews, vogliamo documentare lo stato in cui versa la via Sottoripe, nella parte bassa di Barzio: la strada è dissestata, piena di buche profonde e pericolose, la banchina si presenta cedevole in alcuni tratti e capita anche, in caso di maltempo, che la sede stradale si trasformi in un torrente in piena – scrive un lettore -. Circa 3-4 anni fa sono stati effettuati dei lavori ma la strada non è mai stata oggetto di interventi di ripristino e le sue condizioni peggiorano con il passare del tempo. Dal comune ci hanno risposto che non ci sono i soldi per asfaltarla”.

Situazione del tutto simile a quella descritta da un altro concittadino, che pone l’accento sulle varie promesse di riasfaltatura, mai rispettate negli anni: “Le condizioni della via, dalla pensione per cani al congiungimento con la Spinera, sono pessime. Dopo i lavori di collettamento fognario fatti circa tre anni la strada è peggiorata: tombini sopraelevati, cedimenti, buche, pezzi di cemento che si sfaldano, un po’ per l’usura un po’ per la scarsa manutenzione. Di fronte al ricovero per cani ci sono buche molto profonde. Hanno segnato quell’area almeno 3-4 volte per essere riasfaltata, ma ad oggi continuano a dire che non ci sono soldi. Qui è diventata davvero impraticabile, ci sono situazioni di criticità: quando piove c’è una valletta che sgorga in una vasca a fondo cieco, ma quando l’acqua è tanta e il terreno non riesce a drenarla, scorre sulla strada”.

“Da sottolineare anche che è deleterio per i mezzi che passano (le sospensioni), ma anche passare a piedi è allucinante. Slogarsi una caviglia è un attimo” aggiunge un ultimo residente.