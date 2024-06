LA LISTA “UNITI PER PARLASCO” SI PRESENTA AL PUBBLICO

Data pubblicazione 3 Giugno 2024

PARLASCO – Sabato in piazza, la lista Uniti per Parlasco ha presentato il programma elettorale in vista delle votazioni dell’8-9 giugno. La serata, seppur minacciata dalla pioggia, non ha fatto perdere d’animo sia i convenuti che i candidati che, “nello spirito della gente di montagna”, hanno traslocato nella sede della Pro Loco, che ha dato cordiale ospitalità all’evento.

I candidati si sono dedicati ad approfondire i diversi punti del programma, sulla quale la lista Uniti per Parlasco intendere mettere le basi per una ripartenza della comunità. Daniel Denti ha illustrato il metodo che si è dichiarato di perseguire, basato sull’ascolto dell’altro, “perché l’interesse individuale possa diventare bene collettivo e sulla democrazia partecipativa dove tutti i cittadini possono partecipare attivamente ai processi decisionali”, a maggior ragione in una comunità piccola come Parlasco. Tra i punti principali del programma e del mandato amministrativo vi saranno la cultura e il turismo con la valorizzazione degli affreschi, che nel 2027 vedranno compiere i loro vent’anni.

Monica Mincao ha poi presentato la proposta di “un albergo diffuso che vuole essere punto di forza della struttura ricettiva di Parlasco, ed insieme al magnifico paesaggio naturale delle montagne vuole far diventare Parlasco meta turistica. La gestione di un punto ristoro come momento ricreativo e di ritrovo per i residenti, non mancherà di essere accoglienza per i turisti, laddove il privato non trovasse possibilità di reddito, Uniti per Parlasco vuole puntare sul valore sociale, come l’affidamento dello stesso ad associazioni, che occupano persone portatrici di disabilità. Uniti per Parlasco non vuole inventare nulla di nuovo, ma solo osservare quanto di bello è stato fatto in altre realtà e creare le condizioni per poterlo attuare in paese”.

Loredana Manzoni ha approfondito il tema dei servizi sociali, intendendo porre al centro le persone più fragili, proponendo un sistema di servizio infermieristico a domicilio e laddove possibile candidare Parlasco per l’inserimento di un volontario di servizio civile. “Noi non siamo migliori di altri, ma vogliamo fare una proposta differente che possa essere per Parlasco una controtendenza allo spopolamento e anzi al contrario diventare attrattiva, anche residenziale nell’ottica di mantenere la propria identità culturale e amministrativa”, ha dichiarato.

La presentazione si è conclusa con uno scambio di osservazioni e valutazioni. Il tutto è terminato con un rinfresco.

Era presente Nando Degiambattista, che ha dichiarato: “Questa serata vuole inaugurare un nuovo modo di amministrare. La partecipazione numerosa è indice di un’attenzione che si pensava assopita: ascoltare tutti i candidati della lista Uniti per Parlasco è la riprova di aver trovato dieci persone che vogliono riprendere le responsabilità di amministrare Parlasco. Essere oggi amministratori, costa caro, significa prendere tempo alle proprie famiglie. Posso dire che sono dieci persone responsabili e le ho viste a lavorare in squadra ed è stato molto bello. Indipendentemente dal fatto che verranno eletti, sono uomini e donne, di cui sono orgoglioso, pronti ad assumersi le loro responsabilità a Parlasco e nella vita e per questo li ringrazio. Ad 80 anni è per me il miglior modo di passare il testimone”.