Data pubblicazione 3 Giugno 2024

BALLABIO – “A seguito di alcune lamentele in merito alle nuove tariffe Tari tengo a precisare che, verificati i singoli casi specifici, gli aumenti delle utenze domestiche in oggetto sono stati nell’ordine di 2 euro, 5 euro o fino ad un massimo di 9 euro”.

Così, interpellato da BN, il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola in replica ai diversi residenti in paese che – via social network – si sono lamentati per gli aggravi della TARI, la tassa sui rifiuti…