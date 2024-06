ESTATE BALLABIESE “EXTENDED” FINO AD AGOSTO

Data pubblicazione 15 Giugno 2024

BALLABIO – Anche quest’anno Barbara Crimella ha messo in campo le sue capacità organizzative e di relazione per mettere insieme il calendario eventi dell’estate ballabiese chiamando a raccolta le associazioni del territorio. Sul tavolo l’assessore al Bilancio nonché vicesindaca Paola Crotta ha posto 15mila euro, riuscendo in una quadra difficile vista la ricchezza di manifestazioni che comprendono anche teatro, musica e cinema.