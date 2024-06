Data pubblicazione 15 Giugno 2024

CORTENOVA – Ottima partenza per Matteo Grattarola, il campionissimo di Margno che nella prima delle quattro prove della giornata al Mondiale di Trial GP organizzato in Valsassina non ha messo a segno alcuna penalità.

Nelle foto del nostro inviato Giorgio Formenti, Teomat in azione.

Più tardi ulteriori aggiornamenti, mentre è in corso la seconda prova, insidiosissima. Per ora con una penalità a carico del nostro portacolori.

RedSpo



SOTTO: RAGA