LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN PROGRAMMA QUESTA SETTIMANA A LECCO

Data pubblicazione 24 Giugno 2024

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 24 a domenica 30 giugno 2024.

Tra gli interventi della settimana, si segnalano in maniera particolare quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro di:

mercoledì 26 giugno , che prevedono dalle 5 alle 15 il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini (area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3), in via Nazario Sauro e in piazza Garibaldi; la sospensione del senso unico di circolazione e l’istituzione del doppio senso in piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3; il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, in via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi e in piazza Garibaldi; il divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi; la sospensione della rilevazione degli accessi Ztl da via Nazario Sauro; l’obbligo di dare la precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini;

sabato 29 giugno, che prevedono dalle 5 alle 17 il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15 e piazza Garibaldi, nell'area a parcheggio di piazza Mazzini, in via Nazario Sauro, piazza degli Affari e piazza Garibaldi, la sospensione del pass ZTL (eccetto residenti e attività) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, l'istituzione di due stalli di sosta per persone diversamente abili nello spazio riservato alla sosta bus in Lungolario Isonzo, la sospensione della rilevazione degli accessi ZTL da via Nazario Sauro e la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione Lungolario Isonzo all'altezza dell'ingresso dell'area a parcheggio di piazza Mazzini e per i veicoli in transito in Lungolario Isonzo, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza dell'intersezione con via Nazario Sauro.

Queste le ulteriori modifiche alla viabilità della settimana:

via VERCELLONI, altezza civico 5, divieto di transito per stazionamento mezzo di lavoro dalle 8 alle 9 il 28 giugno;

via AMENDOLA, tratto da via Digione a corso Martiri della Liberazione, senso unico in direzione ascendente da corso Martiri della Liberazione verso via Digione, per la costruzione rete di teleriscaldamento dalle 9 del 24 giugno alle 19 dell’8 luglio;

via DELL’ARMONIA, altezza civico 18, divieto di transito in direzione da via Paisiello a corso Emanuele Filiberto, per un intervento sulla rete idrica dalle 8 di lunedì 24 giugno alle 18 di venerdì 28 giugno;

via AZZONE VISCONTI, altezza civico 62, divieto di transito per dei lavori di nuovo allaccio rete fognaria, dalle 8 alle 18 dei giorni 24 e 25 giugno;

via LAMARMORA e via BELFIORE, restringimento del percorso pedonale per ultimazione marciapiede, dal 24 giugno al 20 luglio;

via CATTANEO, divieto di circolazione all’altezza del civico 61, sospensione del senso unico di marcia da via Sassi a via Cairoli per un intervento sulla rete idrica e sospensione temporanea dal varco ZTL di via Cairoli dalle 20 alle 5 dei giorni 24 e 25 giugno;

via SOLFERINO, per lavori di messa in quota marciapiede, deviazione del percorso pedonale dal 24 giugno al 20 luglio;

via LEONARDO DA VINCI, intersezione via Cantù, restringimento per lavori di rinnovo presa gas il 25 giugno;

via RISORGIMENTO, altezza civico 37, restringimento per lavori di riparazione guasto rete fognaria, dal 25 al 26 giugno;

restringimenti per lavori di rimessa in quota chiusini in via AI POGGI, viale REDIPUGLIA, corso MATTEOTTI, via RAMELLO, corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, via TONALE, via SANT’ANTONIO e viale MONTEGRAPPA dal 25 giugno al 12 luglio;

via PIZZI, divieto di transito, eccetto residenti secondo l’andamento del cantiere, per la costruzione rete di teleriscaldamento, dalle 19 del 22 giugno alle 9 del 8 luglio;

via NAVA, tratto da piazza Cermenati al civico 3, senso unico tra l’intersezione con piazza Cermenati, Lungolario Cesare Battisti e via Parini, in direzione via Parini, con istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h, obbligo di svolta a destra intersezione via Parini con via Pietro Nava, eccetto residenti e ingresso parcheggi, obbligo di direzione diritto con l’interdizione della corsia di svolta a sinistra all’intersezione semaforizzata lampeggiante per i veicoli provenienti da Lungolario Cesare Battisti in direzione via Nava, per l’esecuzione di opere di riqualificazione Waterfront, dalle 18 del 21 giugno alle 18 del 6 luglio.

Infine una comunicazione di Anas, che prevede il divieto di transito dal km 1+800 al km 9+015 della S.S. 36 raccordo Lecco–Valsassina, per lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata, dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo dal 24 giugno al 5 luglio e dal 1° luglio al 4 luglio.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481371