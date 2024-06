UNA NOTTE AL RIFUGIO. L’INIZIATIVA DEL CAI PER GIOVANI E FAMIGLIE

Data pubblicazione 28 Giugno 2024

MILANO – Torna anche nell’estate 2024 “Una notte al rifugio“, iniziativa del Club Alpino Italiano aperta a tutti, soci e non soci del Cai, che si prefigge di far vivere gratuitamente ai giovani un’esperienza in rifugio scegliendo fra quelli aderenti.

La gratuità per il servizio di mezza pensione per i giovani potrà essere fruito solo se abbinato al trattamento di mezza pensione del familiare, dei famigliari o parenti che accompagnano il giovane.

Le famiglie, o singoli componenti del nucleo familiare o parenti di primo grado con bambini e giovani che vogliono partecipare a questo progetto, dopo aver verificato la disponibilità del rifugio, devono iscriversi attraverso questo modulo. Riceverete una mail con la conferma, da stampare e consegnare al Gestore del rifugio.

Ogni singolo giovane non può richiedere più di due pernottamenti gratuiti. La possibilità di adesione sarà vincolata dal raggiungimento del budget disponibile.