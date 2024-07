BELLANO. RIPRENDE LUNEDÌ IL TRASPORTO PUBBLICO CON LE FRAZIONI

Data pubblicazione 15 Luglio 2024

BELLANO – Novità per le linee del trasporto pubblico locale lecchese, che da Bellano salgono oltre Vendrogno fino a Mornico, sospese dallo scorso 30 giugno.

Riparte oggi, lunedì 15 luglio, ilservizio lungo un itinerario sul quale l’Amministrazione comunale di Bellano proprio in questa settimana, con tempestività e accuratezza, ha provveduto a intervenite a proprie spese per la posa delle paline di fermata, segnalazione essenziale per gli autisti e i passeggeri che serve a garantire che l’incarrozzamento dei viaggiatori possa svolgersi con i migliori standard di sicurezza.