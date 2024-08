SCUOLA, L’ESPERTO RICCIARDELLI: “RIBADISCO CHE LA RIFORMA VALDITARA È COMPLETAMENTE DECONTESTUALIZZATA DALLA REALTÀ”

Data pubblicazione 1 Agosto 2024

Nella discussione di ieri alla Camera, sulla riforma della scuola tecnica e professionale 4+2 targata Valditara, è comparsa la parola “addestrare”, con i deputati dell’opposizione che sono insorti e che hanno ricordato al ministro che il compito della scuola è quello di educare e non di addestrare. Il ministro in tutta risposta, per sostenere la sua tesi, ha fatto ricorso alla Treccani.

Sulla riforma Valditara, che ha sollevato non poche preoccupazioni, abbiamo già scritto in precedenza, proprio evidenziando il rischio che l’istruzione tecnica con la riforma 4+2 si sarebbe ridotta in un progressivo addestramento professionale, a gestione regionale, e non avrebbe tenuto conto del bisogno di professioni tecniche del settore industriale che vanno ben al di là del pur importante “addestramento professionale” …

