Data pubblicazione 4 Agosto 2024

CREMENO – Schianto in motocicletta alla curva “delle Ande” nel territorio comunale di Cremeno. Un 51enne a bordo di una Vespa è uscito di strada, andando a sbattere.

Sul posto ambulanza per i soccorsi (in codice giallo), nessuno presente invece per i rilievi del sinistro.

Traffico bloccato in entrambe le direzioni di marcia.

Aggiornamenti in pagina.

RedCro