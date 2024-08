Data pubblicazione 12 Agosto 2024

MARGNO – Incidente montano ai Piani delle Betulle. Verso le 14.30 l’allarme, un codice giallo, per una caduta. Notizie ancora frammentarie: sul posto l’eliambulanza decollata da Como, i tecnici del Soccorso alpino e i sanitari della Croce Rossa di Premana.

Poco prima, alle 13, in volo sulla Valsassina l’eliambulanza di Sondrio per un uomo di 73 anni caduto sui sentieri di Pasturo e traportato in codice giallo all’ospedale di Gravedona.