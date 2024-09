BASKET GIOVANILE: PARTE LA STAGIONE CON ENTUSIASMO E TANTE NOVITÀ

Data pubblicazione 6 Settembre 2024

INTROBIO – Dopo il successo della due giorni di Open Day organizzata dal Basket Introbio, in cui molti bambini e ragazzi hanno avuto l’opportunità di palleggiare una palla a spicchi per la prima volta, l’ASD Sport Valsassina è pronta a dare il via alla stagione sportiva 2024/2025. L’attività regolare inizierà martedì 10 settembre nella palestra delle scuole medie di Introbio, situata in viale della Vittoria 5.

Il primo appuntamento sarà alle 17:30 con il raduno per i bambini e le bambine della categoria Under 10, nati tra il 2015 e il 2017 (ammessi anche i nati nel 2018). A seguire, alle 18:30, si terrà l’allenamento della squadra Under 12, dedicata ai nati nel 2013 e 2014. La giornata si concluderà con il primo allenamento della categoria Under 14, che accoglierà ragazzi nati nel 2011 e 2012 e ragazze nate nel 2010, 2011 e 2012.

L’importanza del basket non si limita solo all’aspetto sportivo, ma abbraccia valori fondamentali come l’amicizia, lo spirito di gruppo e la condivisione. Giocare a pallacanestro significa crescere insieme, imparare a sostenersi a vicenda e sviluppare un forte senso di appartenenza. Gli allenatori FIP e CSI, insieme a uno staff giovane e dinamico, seguiranno con passione e dedizione i ragazzi e le ragazze, trasmettendo loro non solo le tecniche di gioco ma anche il piacere di stare insieme.

La stagione sportiva vedrà i partecipanti impegnati nei campionati CSI di categoria durante l’autunno e la primavera. Tra le attività previste, spicca l’entusiasmante partecipazione a una partita di Serie A al Forum di Assago, durante il periodo natalizio, per seguire l’Olimpia Milano, società con cui ASD Sport Valsassina collabora grazie al progetto Armani per società sportive.

Per chi desidera maggiori informazioni sui corsi di pallacanestro e minibasket, è possibile consultare il sito www.valsassinasport.it, i canali social Facebook e Instagram o contattare il numero 3294938099 via telefono o WhatsApp.

Da segnalare anche il corso di Motoria/Microbasket, dedicato ai bimbi nati nel 2019 e 2020, che inizierà lunedì 30 settembre alle 17:30. Per questi piccoli atleti è previsto un Open Day lunedì 16 settembre, sempre alle 17:30, nella palestra delle scuole medie di Introbio. Non perdete l’occasione di far parte di questa grande famiglia sportiva.