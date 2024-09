“CIVICI PER LA PROVINCIA” SI PRESENTA: 12 I NOMI, DA INTROBIO ANTONELLA INVERNIZZI

Data pubblicazione 6 Settembre 2024

Pronta la lista dei 12 candidati del gruppo CIVICI per la PROVINCIA. Sindaci e consiglieri comunali eletti in liste civiche che in modo coerente si propongono nella lista dei CIVICI.

Alcune riflessioni in merito alle elezioni del 29/09/24 per il rinnovo del Consiglio provinciale. (Questa è la nostra posizione ufficiale. Il bello della democrazia è proprio questo).

L’elezione del Consiglio provinciale (giusto o sbagliato che sia la legge) non avviene con il voto dei cittadini ma con il voto degli amministratori comunali (1030 fra sindaci e consiglieri dei Comuni della provincia). Questo fa già capire che sono i sindaci ed i consiglieri comunali che si devono occupare di queste elezioni (candidati e programmi) e non certo e per forza le segreterie dei partiti …

