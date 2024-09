Data pubblicazione 7 Settembre 2024

LECCO – Come sempre assai diretto nella sua esposizione, il mister bluceleste Francesco Baldini nella conferenza stampa pre partita – che alla vigilia della sfida casalinga contro il Lumezzane (oggi, sabato alle 18:30 al Rigamonti-Ceppi, terza giornata della Serie C NOW 2024/25), ha parlato della necessità di “una prestazione importante da sfoderare”.

Il video della presentazione del match di oggi pomeriggio su Lecco News.